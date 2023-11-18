«هاير» تنهي المرحلة الأولى من المجمع الصناعي الصديق للبيئة في مصر

أعلنت مجموعة هاير الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى والرئيسية من مجمع هاير الصديق للبيئة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ليغطي أسواق أوروبا ووسط وشرق إفريقيا، ليصبح أول مجمع صناعي صديق للبيئة لشركة هاير في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، تم وضع حجر الأساس لمجمع هاير مصر الصديق للبيئة في مارس 2023، ومن المتوقع أن يتم تسليم المجمع بنهاية ديسمبر من العام الجاري وأن يتم تشغيل المرحلة الأولى منه في الربع الأول من عام 2024، على ان تكون إنتاجية المجمع الرئيسية للمرحلة الأولى متمركزة حول المكيفات والغسالات والتلفزيونات.

تُعتبر شركة هاير واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في مجال الأجهزة المنزلية المحلية منذ دخولها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 1998. ويعد إنشاء مجمع هاير الصديق للبيئة في مصر نقطة انطلاق مهمة فى استراتيجية التوسع الجغرافى لتعزيز العولمة والتوطين بالإضافة الى تلبية احتياجات المستخدمين في مصر، الشرق الأوسط، أفريقيا، وأوروبا.

وبهذا أدت استراتيجة الترويج المحلى الى تطوير سلاسل الإمداد بأكملها، مما سيسهم في تطوير تصنيع الأجهزة المنزلية الذكية في مصر.

مع وضع المٌستخدم كأولوية، تلتزم شركة هاير بمعايير عالمية تتسم دائما بالابتكار، بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها ووفقاَ لاحتياجات المستخدمين من جميع انحاء العالم. هذا واعتمادا على هذه المعايير، قامت شركة هاير ببناء مخطط ثلاثي "للبحث والتطوير، التصنيع و كذلك التسويق المحلي في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الاعتماد علي 10 مراكز للبحث والتطوير مملوكة لهاير، للتمكن هايرمن تلبية كافة الاحتياجات المختلفة لمستخدميها في مناطق مختلفة حول العالم بسرعة قياسية. من أجل حياة أفضل، أطلقت شركة هاير مكيف هواء عاكس بقدرة تبريد كاملة تصل إلى 55 درجة مئوية وتشغيل بدون توقف عند درجة حرارة 68 درجة مئوية فى المملكة العربية السعودية؛ وفي اليابان، قامت شركة هاير بتخصيص مكيفات هواء رفيعة للغاية للمساكن الصغيرة المحلية؛ اما في أوروبا، فأطلقت الشركة غسالة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 30٪ من الفئة A.