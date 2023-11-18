والد لويس دياز: ابني يحلم باللعب لبرشلونة

كشف لويس مانويل دياز، اليوم السبت، عن رغبة ابنه اللاعب الكولومبي الذي يدافع عن شعار ليفربول منذ يناير 2022، في ارتداء قميص نادي برشلونة يومًا ما.

وانضم لويس دياز إلى الريدز قادمًا من بورتو البرتغالي، مقابل 47 مليون يورو.

ونقل موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، تصريحات والد لويس دياز بشأن فريق صاحب الـ26 عامًا المفضل في كرة القدم.

وقال مانويل: "لا أعرف سوى القليل جدًا عن برشلونة، لكن حلم لويس دياز أن يلعب لبرشلونة يومًا ما".

وأضاف: "لويس مخلص ومنضبط جدًا، وإذا كانت هناك فرصة لرحيله فلن يواجه أي مشكلة لأنه يلعب لنادٍ كبير، علينا أن نشكر بورتو وليفربول على ثقتهما".

وعانى والد لويس دياز من الاختطاف 12 يومًا قبل إطلاق سراحه، ليشاهد فوز المنتخب الكولومبي (2-1) على البرازيل من المدرجات.

وسجل دياز ثنائية كولومبيا في مرمى البرازيل.

ويستعد المنتخب الكولومبي لمواجهة باراجواي في إطار الجولة السادسة من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يشار إلى أن ليفربول يستأنف مباراته في الدوري الإنجليزي، بلقاء مانشستر سيتي 25 نوفمبر الجاري.