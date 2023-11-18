مسيرة في بولندا تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بغزة

نظمت، اليوم السبت، في العاصمة البولندية وارسو، مسيرة كبيرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وشهدت المسيرة مشاركة الآلاف من المتضامنين، بالإضافة إلي الجاليات الفلسطينية والعربية في بولندا والعديد من العاملين في وسائل الإعلام البولندية، تعبيرًا عن حقهم الطبيعي في رفض عمليات الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وتحدث محمود خليفة سفير فلسطين في بداية المسيرة، وعبر عن تقدير الشعب الفلسطيني لهذه المسيرة السلمية التي تعبر بوضوح عن رفض الجرائم الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال إن العدالة هي الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار، وجميع الشعوب عبرت عن موقفها الرافض للجرائم الإسرائيلية، شاكرا الحكومات التي عبرت عن مواقفها الرافضة لهذا العدوان.

والقى العديد من المتضامنين خلال المسيرة كلمات عبرت عن رفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي وطالبت بمواقف دولية فاعلة لوقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال.