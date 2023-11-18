علي فرج يصعد لنهائي بطولة سنغافورة للإسكواش

نجح على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا في التأهل للدور النهائي ببطولة "سنغافورة للإسكواش" ، بعد تغلبه على اللاعب مروان الشوربجي - المصنف ال8 عالميًا- بنتيجة (3-0).

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-6) (11-5) (11-2).

و يلتقي «فرج» في الدور النهائي البيروفي دييجو الياس المصنف الثاني عالمياً.

يأتي ذلك استمرارًا للأداء القوي لعلي فرج، في البطولات الكبرى، للحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، وحصد ألقاب جديدة خلال مشواره الرياضي، بفضل جهود إدارة "وادى دجلة" في تقديم الدعم للمواهب الرياضية وتحفيزها لاعتلاء منصات التتويج.

وتعد بطولة سنغافورة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، والتي انطلقت يوم 14 وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ويوسف إبراهيم، وروان العربي، ونور الطيب، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.