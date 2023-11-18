غدًا.. الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بمسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة مساء غد الأحد، على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية والأناشيد والابتهالات الدينية التراثية والحديثة منها: "يا رب صلى على المجتبى" لـ محمد عبد الله، و"يحن إلى أرض الحجاز" لـ إسماعيل سكر، و"ماشى فى نور الله" لـ حمدى رضا، و"المسك فاح، وصلى الله على طه" من التراث الصوفى، و"مدد يا نبى، وحب الرسول" لـ محمد الكحلاوى، و"يا سيدى وإمامى" لـ كمال الطويل، و"التعطيرة النبوية" لـ سيد موسى، و"قول لهم الله نصرنى" لـ أحمد صدقى، و"مولاى" لـ بليغ حمدى، و"يا منى عينى" لـ أحمد عبد الله، و"محمد يا رسول الله" لـ جمال سلامة، و"إلهى مع أعظمك" لـ رياض السنباطى، و"أسماء الله الحسنى" لـ سيد مكاوى، أداء محمد عبد الحميد، ومحمد نشأت، ومحمد الجزار، وطه حسين، وائل سراج، ومحمد حسين، وإبراهيم فاروق، وأمنية سمير.

تأسست فرقة الإنشاد الديني على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور.