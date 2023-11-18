أمين "التعاون الخليجي" يشيد بدور السعودية لتحقيق أمن واستقرار دول المجلس

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم العمل الخليجي المشترك؛ لتحقيق أمن واستقرار دول المجلس؛ بما ينعكس عليها بالخير والنماء.

جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع وزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالسعودية الدكتور خالد البياري، في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش مشاركتهما في النسخة الـ 19 لمؤتمر حوار المنامة.

واستعرض الجانبان حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم - عددا من القضايا في إطار منظومة مجلس التعاون؛ بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقًا لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس.