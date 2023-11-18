المغرب: القبض على أحد العناصر المتشددة بمدينة الداخلة قبيل تنفيذه مخططات إرهابية

تمكنت سلطات الأمن المغربي بمدينة الداخلة جنوب البلاد، من القبض على أحد العناصر المتشددة، وذلك في اطار العمليات الأمنية لسلطات الامن المغربي المتواصلة لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المغرب وسلامة المواطنين.

وأوضح بيان للمديرية العامة للامن المغربي، أنه وفقا للتحقيقات الجارية، فإن الشخص المتطرف أعلن "البيعة" للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وشرع - بشكل فعلي - في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة المتطرف الذى يحمل ـفكارا متشددة على سلطات التحقيق المختصة، وتم وضعه في إطار هذه القضية تحت الحراسة من أجل إجراء مزيد من التحقيقات معه، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المنسوبة له وفخص ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.

وأشار البيان إلى أن تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمغرب؛ تأتي فى ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التي تصدرها التنظيمات الإرهابية.