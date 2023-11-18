استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي غرب خان يونس بغزة

استشهد 15 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بالقطاع في تصريحات لها الليوم - إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا غرب مدينة حمد السكنية، شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أن شهداء وجرحى سقطوا في استهداف منزلين في شارع الميكانيكية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى 16 نوفمبر 11470 شهيدًا، بينهم 4707 أطفال، 3155 إمرأة، و686 مُسنًا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ولا يزال أكثر من 3600 مدني في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا.