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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك.. معتمد جمال يصعد ثنائي 2005 للتدريب مع الفريق الأول

مران الزمالك
مران الزمالك
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على تصعيد الثنائي هشام فؤاد ومحمد إبراهيم لاعبا فريق 2005 للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يأتي ذلك وفقا للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول للاستفادة منهم، بالإضافة إلى تعويض غياب اللاعبين الدوليين بالفريق، المنضمين لصفوف المنتخبين الأول والأولمبي. 
ويجيد هشام فؤاد اللعب في مركز قلب الدفاع، في حين يلعب محمد إبراهيم كظهير أيمن، ويعتبر الثنائي من العناصر الأساسية لفريق مواليد 2005.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية