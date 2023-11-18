أحمد والي يكشف عن دوره في مسلسل «العودة»

كشف الفنان أحمد والي عن دوره في مسلسل «العودة»، المقرر عرضه على قنوات DMC خلال الأيام المقبلة، ويجسد والي خلال العمل شخصية (جمال أبو المجد) نائب محافظ الأقصر.

يقول أحمد والي عن دورة: أجسد خلال العمل شخصية شاب صعيدي تربى على القيم والمبادئ والأصول وأن مهما كانت الظروف سيظل للحق صوت، فهو لديه مقولة تقول: "صوت الحق يمكن سماعه مهما ضجت أصوات الباطل".

«العودة» تأليف أمين جمال، إخراج: أحمد حسن، وبطولة: شريف سلامة، وليد فواز، تارا عماد، أحمد والى، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور، وعدد آخر من الفنانين.