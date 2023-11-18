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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. مهرجان الرياض للمسرح يزيح الستار عن العروض العشرة المتأهلة للنهائيات

عبدالإله السناني
عبدالإله السناني
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أعلن رئيس مهرجان الرياض للمسرح الفنان عبدالإله السناني عن المسرحيات العشرة الأولى التي تأهلت للنهائيات، التي سيكون عرضها في انطلاقة المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر المقبل.

وأكد السناني أن هذه العروض العشرة فازت بعد انتهاء مرحلة التصفيات الاولية، التي جمعت أكثر من ٢٠ عرضا، واستمرت على مدى شهرين متتالية من تاريخ ١٠ اكتوبر الماضي في 8 مناطق بالمملكة، وهم: القصيم، الخبر، الاحساء، الدمام، الرياض، جدة، الطائف، القطيف.

وقال عبدالإله السناني: مهرجان الرياض للمسرح سيضم عروض مسرحية عربية بالإضافة للعروض العشرة المتأهلة، والتي ستخوض غمار المنافسة، أما العروض التي لم تتأهل فقد عملوا واجتهدوا وتنافسوا من أجل تقديم نصوص إبداعية فريدة، نتج عنهم التعريف بممثلين ومخرجين ومهندسي سينوجرافيا متميزين سوف يكون لهم النصيب الأكبر في الدورات القادمة.

أما ‏الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية فهي: ‏الظل الأخير، ‏طليعة هجر، ‏ذاكرة صفراء، ‏بائع الجرائد، ‏ذاكرة الشيطان، ‏دوار مغلق، ‏حجر، ‏بحر، ‏ضوء، ‏صفعة.

 

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رئيس مهرجان الرياض للمسرح عبدالاله السناني الرياض جدة