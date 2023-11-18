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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. وصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
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نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" صورة حية من وصول رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى معبر رفح. 

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن مصر حليف رئيسي لنا في سياق منع العنف من الانتشار في المنطقة وتهدئة الأوضاع الراهنة، في كل عناصره، واضافت: "نشكر الجهود المصرية في إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بقطاع غزة".

رئيسة المفوضية الأوروبية معبر رفح لرئيس عبدالفتاح السيسي غزة قطاع غزة