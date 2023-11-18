"دور المرأة في المشاركة السياسية" في ندوة بجمع إعلام أبوسمبل

نظم مجمع إعلام أبوسمبل جنوب أسوان ندوة بعنوان " دور المرأة المصرية في المشاركة السياسية " وذلك في مقر المجمع بمدينة أبوسمبل السياحية في اطار سلسلة ندوات حملة " صوتك مستقبلك انزل وشارك " التي يتم تنظيمها بناءا علي توجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، وإشراف الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة.



حاضر في الندوة حنان سر الختم احمد مدير التضامن الاجتماعي بابوسمبل السياحية وذلك بمشاركة عدد من السيدات والفتيات والقيادات النسائية في أبوسمبل.

وتناولت الندوة دور الدولة في تنمية مدينة ابوسمبل السياحية في شتي المجالات والمستقبل الباهر الذي تنتظره المدينة في ظل خطط تنمية طموحه ، علاوة علي أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات للحفاظ علي مكتسبات التنميه بمدينة ابوسمبل السياحية ، علاوة علي ابراز الدور التاريخي للمرأه المصرية في المشاركة السياسية في الاستحقاقات المختلفة.



ومن جانبها أكدت حنان سر الختم ،علي الدور الوطني للمرأة المصرية عبر العصور وحرصها علي المشاركه في كافة الانتخابات لما لصوتها الانتخابي من تأثير قوي على عملية الاقتراع، فالمرأة عضو فاعل في المجتمع وتتمثل نسبتها في التعداد السكاني ما يقرب من 49%، أي نصف المجتمع.



وأشارت الي أهمية المشاركة السياسية عامة وللمرأة خاصة مشيرة إلى مكتسبات المرأة المصرية في العهد الحالي من إرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعديل الصورة التقليدية للمرأة وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار، لأن المرأة أصبحت قادرة على الانخراط فى الحياة السياسية بتولى العديد من المناصب القيادية، وحصولها على عدد من الحقائب الوزارية حاليا.



وأوضحت " سر الختم " ان المشاركة السياسية للمراة تدفع عجلة التنمية للامام ، وتساهم في تحسين المستوى السياسي والاجتماعي لديها، وهو الامر الذي يحسن من نظرة المجتمع للمرأة والقضاء على الصورة النمطية للنساء والأدوار النمطية وهو الامر الذي يساهم في تنمية واستقرار الوطن .

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