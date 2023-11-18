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السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

معاونو النيابة الجديد يؤدون اليمين القانونية بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، أمام وزير العدل بحضور النائب العام بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام.
كما شهد أداء اليمين كل من المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات الوزارة والنيابة العامة، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقمي 431، 432 لسنة 2023 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أداء اليمين لأعضاء النيابة العامة في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي.

والتقط الأعضاء الجدد صورة تذكارية مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.

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أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية وزير العدل النائب العام