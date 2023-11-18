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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي سائق سيارة نقل دهس أخرى ملاكي وتسبب في وفاة قائدها بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي سائق سيارة نقل مقطورة المتهم بالتسبب في دهس سيارة ملاكي ووفاة قائدها أعلي الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلي الطريق الأوسطي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة اصطدمت بسيارة ملاكي مما تسبب في وفاة سائق السيارة الملاكي جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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