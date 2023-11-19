جسور المحبة تتواصل.. برقيات تهاني وتبريكات أخوية بين شيخ الأزهر والبابا تواضروس

بمناسبة مرور 11 عامًا علي الرسامة البطريريكية للبابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة الارثوذكسية ال 118 وكان شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب ابرز المهنئين للبابا بهذه الرسامة حيث تتبادل التهئنات بين شيخ الازهر والبابا تواضروس بالمناسبات الدينية وايضا استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ورئيس جامعة الازهر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وهو اول احتفال له بالعيد بعد الرسامة وأيضا قام فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب بالاتصال تليفونيا بالبابا تواضروس للتهنئة بمناسبة عيد القيامة.

و من جانب أخر عبر قداسة البابا تواضروس عن سعادته بمكالمة شيخ الازهر وسروره بالتجديد الدائم لأواصر الصداقة والمحبة والالتفاف حول النسيج الوطني المصري المتين الذي يجمع المسلمين والمسيحين مشيرا الي اعتزازه بالعلاقة التي تربط قادة الكنيسة ورجالها بعلماء الازهر الشريف.

وجدير بالذكر ان الدكتور أحمد الطيب قال في تغريدة علي حسابه علي موقع أكس ( تويتر سابقا) باللغتين العربية والانجليزية"أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول"

وخلال الاتصال، أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، مؤكدا أن علاقة المسلمين والمسيحيين تعد تجسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء، وأن هذه الأخوة ستظل دائما الرباط المتين الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات.

ومن جهة أخري يقوم البابا تواضروس ببعث برقيات تهنئة واتصالا هاتفيا للدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وجاء في نص البرقية " بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ،داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك واختتم برقيته قائلا دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم " وقام ايضا بتهنئة شيخ الازهر بعيد الفطر المبارك وارسال برقية تنص علي"يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. داعين أن يوفقكم الله لاستكمال عملكم الدؤوب لإعلاء شأن وطننا العزيز والقيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح والأخوة الإنسانية وثقافة السلام والمواطنة والعيش المشترك

دمتم في رعاية الله وحفظه"