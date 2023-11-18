سيارة مسرعة تنهي حياة كهربائى دهسا أعلي الطريق الدائري في الطالبية والأمن بضبط قائدها

لقي كهربائي مصرعه إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بجسده أعلي الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة كهربائي عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مسرعة مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.