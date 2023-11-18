سقوط عصابة سرقة الحواجز الحديدية بشارع البحر الأعظم في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 3 أشخاص حاولوا سرقة حواجز حديدية من داخل مخزن أسفل الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

كانت البداية بتلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مشرف أمن يفيد بضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة 8 حواجز حديدية من داخل مخزن بالطريق الدائري بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين أقروا بصحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.