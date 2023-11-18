محافظ شمال سيناء يستقبل مفتي الشيشان

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، صالح مجييف، المفتي العام لجمهورية الشيشان، أثناء وصوله إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء.

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر من أجل استقبال وايصال المساعدات الى قطاع غزه. ومن المنتظر ان يغادر مفتي الشيشان مطار العريش الدولي متوجها الى مطار القاهرة.

كما يستقبل محافظ شمال سيناء اليوم ولي عهد الاردن ورئيس المفوضية الاوروبية وممثل السياسات الامنية والخراجية بالاتحاد الاوروبي

كما أرسلت السعودية الطائرة الـ11 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت متجهة إلى مطار العريش في محافظة شمال سيناء.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات متنوعة شملت مواد غذائية وطبية تزن 35 طنا تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة وبدأت السعودية في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، في التاسع من نوفمبر الجاري وأرسلت الرياض اول أمس الخميس الطائرة التاسعة التي تضم 3 سيارات إسعاف.