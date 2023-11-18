رامى صبرى يوجه رساله لجمهور حفل "ليلة الدموع 2" ويغلق التعليقات

وجه الفنان رامى صبرى الشكر إلى جمهور الرياض بالمملكة العربية السعودية، وإلى المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، وذلك بعد إحياء حفل ليلة الدموع.



ونشر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره من نجوم الحفل مع التنظيم الخاص بالحفل، والنجوم المشاركين منهم تامر عاشور، رامى جمال.

وعلق على الصورة "شكراً جمهور الرياض الجميل على النجاح الكبير، شكراً بنش مارك، شكراً معالى المستشار تركى آل شيخ".

وأغلق رامى صبرى التعليقات على المنشور الذى شارك به الجمهور، وذلك بسبب حالة الغضب الإجتماعى من الفنانين المشاركين فى الفعاليات الفنية، وسط المجازر الإنسانية التى تمر بها فلسطين من قبل العدوان الإسرائيلي المجرم.

يذكر أن حفل ليلة الدموع الأول حقق نجاحاً كبيراً، والذى أقيم اغسطس الماضى وضم كل من الفنان حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، هيثم شاكر، طارق الشيخ، مسلم.