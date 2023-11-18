اليوم.. الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي

بدأت فى التاسعة من صباح اليوم السبت، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول أمس.

ويبدأ الاجتماع بالتوقيع فى الكشوف من التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.

وتناقش الجمعية العمومية اليوم عدداً من الملفات، فى مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022 حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

ومن الملفات المطروحة في الجمعية العمومية أيضاً النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء ومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادي الأهلي بمدينة العلمين الجديدة.