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السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

ذهب
ذهب
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اسنقر  سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد ارتفاعه أمس  مقدار 10 جنيهات داخل محلات الصاغة بمختلف الاعيرة الذهبية .
 

وسجل سعر عيار 21 اليوم نحو 2690 جنيه للبيع و2710  جنيه للشراء و عيار 24 نحو 3074 جنيه للبيع و 3097 جنيه للشراء.


وسجل سعر عيار 18 نحو 2306 جنيه للبيع و 2323 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1793 جنيه للبيع و 1807 جنيه للشراء.
 

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 95.61 ألف جنيه للبيع و 96.321 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 3.074 مليون جنيه للبيع و 3.1 مليون جنيه للشراء.
بينها بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.52 ألف جنيه للبيع و 21.7 ألف جنيه للشراء.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم