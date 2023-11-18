اختنق وهو يحاول إطفاءها.. الاستعلام عن صحة شاب أصيب في حريق شقة سكنية بإمبابة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب في نشوب حريق شقة سكنية بعقار بإمبابة، كما كلفت المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كلفت المباحث بالتحريات حول الحريق.



وأفادت التحريات الأولية، أن الحريق نشب داخل شقة سكنية في عقار مكون من ٥ طوابق، وان شاب يدعى "محمود عيد" 26 سنة، تعرض للاختناق في أثناء مساعدته رجال الإطفاء.



مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع البصراوي أمام موقف سيارات.



وعلى الفور دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة إمبابة.



بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 5 أدوار، وتم الإخماد ومنع امتداد النيران إلى المجاورات .