غزة.. السويس المجد للشهداء والمقاومة

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 11:11 م

اندهشت فخرًا الأيام الماضية وانا اطوف شوارع وحواري مدينتي السويس حيث كان هناك غناء جماعي وفردي من رجال ونساء شبان وفتيات من جميع الاعمار وهم يغنون (يا بيوت غزه يا بيوت مدينتي أستشهد تحتك وتعيشي أنتي..) الأمر كان لافتًا بشكل تلقائي في حواري وبين رواد مقاهي السويس في الاحياء الشعبية (الاربعين – فيصل – عتاقة – والجناين وحتي منطقة الكورنيش بحي السويس والاندهاش كان لافتًا.. مع سؤال لنفسى كيف (حور) و(حول) السوايسة أغنيتهم المفضلة ونشيدهم الوطني في المناسبات العامة.... والتي كتبها الشاعر عبد الرحمن الابنودي وغناها المطرب محمد حمام من الحان ابراهيم رجب تلك الاغنية التي اذيعت بعد نكسة 5 يونية 1967 دعمًا للمقاومة الشعبية ودعوة للتفاؤل نحو النصر... حيث كانت مصر تغني مع السوايسه.. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي... استشهد والله ويجي الثاني فداك وفدي اهلي وبنياني... غير السوايسة هذه الأيام واضعين اسم " غزة " مكان " السويس "... ليبدأ مطلع الاغنية " يا بيوت غزة " يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي " انتي " تسألت لماذا رفع اسم السويس ؟؟ ووضع السوايسة اسم "غزة " كان الجواب سريعًا انه الحس الوطني والانساني لدي السوايسة اصحاب التاريخ والمقاومة والنضال وتاريخ الشعب المصري دفاعا عن البوابة الشرقية.. ولعل التشابه بين السويس وغزه واضح لاشتاراكهم بنفس العدو اسرائيل

حيث تعرضت السويس للقذف الجوي بالطائرات والمدفعية الاسرائيلية والدبابات والهدم والتدمير علي مدار 7 سنوات منذ 5 يونيه هزيمة 1967 حتي 24 اكتوبر1973 حيث تم تدمير 22 الف منزل بالاضافة مصانع البترول والاسمدة كما دمرت اسرائيل محطات مياة الشرب وشبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء وبلغت نسبة التدمير للسويس 86 % من مبانيها طبقًا لتقدير لجنة خسائر الحرب في السويس مع محاولة اقتحام واحتلال السويس لاستغلال الحرب وطمس انتصارات الجيش المصري في 6 اكتوبر.

وياتي التشابه في محاولة احتلال غزة وتدمير مبانيها ومستشفياتها.. وتدمير المياة والصرف والكهرباء ومحطات الوقود، كما حدث في السويس كذلك حصار السويس 101 يومًا وردم ترعة السويس مصدر الزراعة ومياه الشرب وقطع الاتصالات والكهرباء وتدمير الشوارع والبيوت.

وكانت ارادة المقاومة الشعبية مع افراد الجيش الثالث الميداني ورجال الشرطة المدنية.. انتصرت ارادة المقاومة وتم تدمير دبابات العدو الاسرائيلي الأمريكية الصنع في شوارع وحواري السويس وعلي مداخلها وقتل المئات والعشرات من جنود وضباط العدو... وقاموا بحمل الجثث والمصابين تاركين دبابتهم المدمرة في شوراع السويس ذكري لابطال المقاومة الشعبية.. كما حدث لدبابات العدو الاسرائيلي من تدمير من قبل ابطال المقاومة الفلسطينية لنفس دبابات العدو علي مشارف شوارع غزة..

واننا نشد علي ايادي المقاومة في غزة والضفة وكل فلسطين ونقول لهم ان النصر قريب.. ضد المحتل وضد امريكا وفرنسا وبريطانيا وحتمًا سوف تنتصر ارادة غزة والمقاومة وكل شرفاء العالم.

