حملة فريد زهران: جولاتنا في المحافظات لاقت تفاعلاً من المواطنين

قالت النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي بإسم حملة فريد زهران، إن فاعليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين تأتي استكمالاً للعديد من المؤتمرات الانتخابية التي عقدت في عدد من المحافظات (المنوفية، الاسكندرية، الفيوم، أسيوط و الجيزة)

وأشارت إلى أن الحملة ستستكمل جولتها بالعديد من المحافظات الأخري في الأيام القادمة .



و أضافت صابر أن تلك الجولات للمرشح الانتخابي لاقت تفاعلاً من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الاصلاح الاقتصادي و السياسي

وتابعت: تقوم الحملة الآن بتكثيف الدعاية الانتخابية في ميادين و شوارع المحافظات المختلفة كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح.