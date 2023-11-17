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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حملة فريد زهران: جولاتنا في المحافظات لاقت تفاعلاً من المواطنين

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قالت النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي بإسم حملة فريد زهران، إن فاعليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين تأتي استكمالاً للعديد من المؤتمرات الانتخابية التي عقدت في عدد من المحافظات (المنوفية، الاسكندرية، الفيوم، أسيوط و الجيزة) 

وأشارت إلى أن الحملة ستستكمل جولتها بالعديد من المحافظات الأخري في الأيام القادمة .


و أضافت صابر أن تلك الجولات للمرشح الانتخابي لاقت تفاعلاً من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الاصلاح الاقتصادي و السياسي  
وتابعت: تقوم الحملة الآن بتكثيف الدعاية الانتخابية في ميادين و شوارع المحافظات المختلفة كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح.

النائبة أميرة صابر حملة فريد زهران المؤتمرات الانتخابية