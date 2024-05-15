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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع 58 شخصًا جراء الفيضانات في إندونيسيا

فيضان
فيضان
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا إلى 58 قتيلا، بحسب ما أعلنته وكالة إدارة الكوارث اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون إن الأمطار الموسمية الغزيرة أدت لوقوع فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بسومطرة الغربية مطلع الأسبوع، حيث اندفعت الحمم الباردة والتدفقات الطينية من بركان جبل مارابي نزولا على المنحدرات وغمرت مناطق بالمياه.
وقالت الوكالة إن 35 شخصا ما زالوا مفقودين، كما أصيب 33 شخصا وتضررت أكثر من 1500 أسرة.

ويشار إلى أن فيضانات الحمم الباردة تعد تدفقات طينية بركانية، تحدث خلال أو بعد ثوران البركان، عندما تجمع الأمطار الغزيرة المواد البركانية السائبة .

الفيضانات الغربية اندونيسيا الكوارث