تعرف على حكام اليوم بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الداخلية ضد الجونة تنطلق أحداثها في تمام الرابعة عصرًا على ملعب بتروسبورت، ويديرها محمد يوسف حكمًا للساحة ويعاونه كل من هشام الدسوقي مساعد أول ومحمد عاطف الزناري مساعد ثاني وحمادة القلاوي حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو والسيد شعبان حكم فيديو مساعد.

مباراة فاركو ضد بلدية المحلة

مباراة فاركو ضد بلدية المحلة تنطلق أحداثها في السابعة مساء على إستاد حرس الحدود ويديرها هشام القاضي حكمًا للساحة ويعاونه كل من خالد حسين مساعد أول وأحمد عبد الغني مساعد ثاني وخالد الغندور حكمًا رابعًا ووائل فرحان حكم فيديو وأحمد حمدي حكم فيديو مساعد.

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا تنطلق في السابعة مساء على إستاد الدفاع الجوي ويديرها محمود وفا عاشور حكمًا للساحة ويعاونه كلا من أحمد أسامة السيد مساعد أول وأحمد بكر مساعد ثاني والسيد منير حكمًا رابعًا وحسام عزب حكم فيديو وأحمد حسام طه حكم فيديو مساعد.