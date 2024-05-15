«تربية قناة السويس» تطلق معرض المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بفكرة معرض المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة الذي قدمه طلاب قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية، كنموذج متميز لإعادة تدوير المخلفات النسيجية الصلبة، مُوجهاً بضم تقرير عن المعرض ضمن ملف مسابقة أفضل جامعة خضراء.

وتابع؛ أن المعرض يأتي في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تطوير المقررات الدراسية بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وإعادة التدوير من أجل حماية البيئة من التلوث ومواجهة ظاهرة التغير المناخي ونشر ثقافة المشروعات الخضراء، وتدعيماً للمبادرات الرئاسية اتحضر للأخضر والطالب المنتج وحياة كريمة والتى تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث والقضاء على البطالة ورفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع.

ومن جانبه - قدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شهادات تقدير لجميع الطلاب المشاركين في إعداد وتقديم المعرض، تقديراً لجهودهم وتميزهم وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السادس للبحوث الطلابية والإبداع.

وأشار الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، إلى أنه تم تدريب الطلاب على تنفيذ منتجات خضراء صديقة للبيئة عالية الجودة بإستخدام مخلفات نسيجية من الملابس المستهلكة ومخلفات مصانع الملابس والنسيج وتمثل هذه المنتجات نماذج لمشروعات صغيرة متنوعة لإنتاج ملابس الأطفال، ومكملات الملابس وذلك من خلال التطبيقات العملية لمقرر تقنيات الحياكة بالمستوى الأول لقسم الاقتصاد المنزلي بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 والذي يتم تدريسه تحت إشراف الدكتورة سها الصفتي رئيس قسم الاقتصاد المنزلي.

فيما أفادت الدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بإن هذا المقرر يهدف إلى تدريب الطلاب على استخدام ماكينات الحياكة الصناعية وتنفيذ تقنيات مختلفة لتركيب السوست والجيوب والمردات والأساور في صورة عينات صغيرة وتم تطوير المقرر ليتم تنفيذ منتجات متنوعة بإستخدام المخلفات النسيجية يحتوى كل منتج منها على مجموعة من تقنيات الحياكة المختلفة وبالتالي يكتسب الطالب مهارات تنفيذ هذه العمليات بالإضافة إلى اكتساب مهارات تجميع وتشطيب منتج متكامل يستطيع الإستفادة به لتأسيس مشروع صغير يدر عليه دخل.

وأوضحت الدكتورة أمال حسين النجار مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلى - كلية التربية، أن المخلفات النسيجية تحتل المركز الثاني عالمياً بعد مخلفات البلاستيك من حيث الإضرار بالبيئة، وتتسبب في 10% من نسبة الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم خاصة إذا تم التخلص منها بطرق غير آمنة كتعريضها للحرق وما يترتب على ذلك من تلوث الهواء الجوي بغازات أول أكسيد الكربون وزيادة الاحتباس الحرارى المتسبب في ظاهرة التغير المناخي بالإضافة إلى ما تسببه نواتج الاحتراق من أضرار صحية وأمراض صدرية خطيرة.