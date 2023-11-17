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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيرتيه الفرنسية والفنلندية الوضع في غزة

فيصل بن فرحان بن
فيصل بن فرحان بن عبدالله
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

واستعرض الجانبان -خلال الاتصال، - العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان -في اتصال هاتفي آخر اليوم- مع وزيرة خارجية جمهورية فنلندا إلينا فالتونين، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

غزة التصعيد العسكري وزير الخارجية السعودي