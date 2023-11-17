7 مشاهد تجسدها أيقونة المسيح في المتحف القبطي

يحتوي المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة على مجموعة هائلة من الأيقونات من بينها أيقونة الأسبوع الأخير فى حياة السيد المسيح والتي يعود تاريخها للقرن الـ 13.

وتحكي تلك الأيقونة عن أهم الأحداث التي مر بها المسيح خلال الأسبوع الأخير من حياته على الأرض والمعروف باسم "أسبوع الألام" حيث تنقسم الأيقونة لـ 7 مشاهد.

المشهد الأول: لدخول المسيح لمدينة أورشليم واستقبال الناس له بالزعف بفرحة كبيرة.

المشهد الثاني: يمثل لحظة قيام المسيح بغسل أرجل تلاميذه.

المشهد الثالث: يحكي عن العشاء الأخير.

المشهد الرابع: لمحاكمة المسيح أمام أباطرة الرومان.

المشهد الخامس: يحكي قصة صلب المسيح وبجواره السيدة العذراء مريم.

المشهد السادس: يجسد لحظة تكفين المسيح.

المشهد السابع: هو مشهد قيامة المسيح بعد ثلاثة أيام