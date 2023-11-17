«إعلام النواب»: قرار المتحدة إعطاء مرشحى الرئاسة 100 دقيقة.. يؤكد مصداقيتها

ثمنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام ، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية، لكى يتمكن من تقديم نفسه وبرنامجه الانتخابي للمواطنين وكي يتعرف المواطنين في الوقت نفسه على المرشحين بشكل كامل وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم للمشكلات التي تواجه الوطن .



وأوضحت رشاد ،أن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يعزز من فرص المواطنين في التعرف أكثر على المرشحين للرئاسة خاصة في ظل التوجهات المختلفة التي يعبرون عنها، خاصة وأننا أمام استحقاق انتخابي يمثل أهمية كبيرة في تاريخ الحياة السياسية والشعب المصري .

واكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يؤكد مصداقيتها، وانها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين منذ إعلان القائمة النهائية لأسماء ورموز المرشحين، كما أنها تبذل جهودًا كبيرًة من أجل وضع المواطن أمام الصورة الكاملة" حتى يتمكن من تحديد موقفه واختيار رئيس يستطيع قيادة مصر .