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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الطوارئ الروسية: عبور 200 روسي معبر رفح الحدودي

معبر رفح
معبر رفح
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أكدت وزارة الطوارئ الروسية، عبور 200 مواطن روسي وأفراد أسرهم معبر رفح الحدودي.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة - أن مهمتها الإنسانية إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم من منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأن رجال الإنقاذ والأطباء الروس في مراكز الطوارئ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، استقبلوا حتى الآن هذه الدفعة وهي أكبر مجموعة من المواطنين الروس تعبر نقطة التفتيش الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وسيتم إرسال أولئك في قافلة إلى القاهرة، حيث يواصل المقر التشغيلي لوزارة الطوارئ الروسية عمله، وفي الموقع سيقدم رجال الإنقاذ والأطباء النفسيين وغيرهم من التخصصات الطبية كل المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وكذلك توفير الغذاء والماء، والمساعدة في ملء المستندات اللازمة.

وفي المجمل، فقد تم إجلاء أكثر من 500 شخص من منطقة الصراع حتى الآن، وتم تسليم 288 منهم بالفعل إلى روسيا.

وزارة الطوارئ الروسية 200 مواطن روسي معبر رفح