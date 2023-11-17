رغم استمرار القصف.. إدخال 150 ألف لتر وقود إلى قطاع غزة

بالرغم من استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة، إلا أن مصر نجحت في التنسيق من أجل إدخال 150 ألف لتر من الوقود إلى القطاع، لضمان استمرار عمل المستشفيات، في ظل تصاعد أعداد المصابين والوفيات جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

جاء ذلك القرار بعد مصادقة مجلس الحرب الإسرائيلي المكون من مدنيين وعسكريين يتولون إدارة الحرب في غزة، وبالتنسيق مع السلطات المصرية في هذا الشأن، بالرغم من عدم إحراز أي تقدم في قضية الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من إسرائيل السماح بإدخال خزانات من الوقود التي تدخل عبر معبر رفح في مصر إلى قطاع غزة، لدعم احتياجات قطاع غزة واحتياجات الهيئات التابعة للأمم المتحدة داخل القطاع.