من المنوفية.. "الغزل والنسيج" تعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي غدا

تنظم النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، غدا السبت، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، وذلك بشركة غزل شبين الكوم.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية .

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج ، إن اختيار محافظة المنوفيه لكونها من المحافظات العريقه التي تضم عدد كبير من القامات العلميه والتنفيذية والحكوميه، بالاضافه لكونها تضم مواقع عمالية وإقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة، ومشهود لها بالوطنية

وأكد الأمين العام للإتحادين العربي والدولي، أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها، وأفعالها أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا ،وهو يعلمه العمال جيدا

مضيفاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد مصر خلال فترة صعبة من تاريخها، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققها للبلاد كانت كبيرة وعديدة وفي مختلف المجالات والقطاعات على مدار السنوات الماضية.

وشدد إبراهيم، في تصريحات صحفية له اليوم، على أهمية الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفى المنطقة العربية، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزة، وهو ما يعنى أن مصر .

جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.