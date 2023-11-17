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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد السلة يقرر إقالة المدرب المدرب الأجنبي لعدم التفرغ

الكندري روي رنا
الكندري روي رنا
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قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، إقالة المدير الفني  الكندري روي رنا بسبب عدم تفرغه وإنشغاله عن قيادة تدريب  منتخب مصر خلال مشاركة الفرعنة في  البطولة العربية والأفروباسكت وطلبه التواجد في التصفيات المؤهلة للأولمبياد فقط.

ويبحث مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلة عن مدير فني يقود الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ولم يستقر اتحاد السلة حتى الآن على خليفة روي رنا ولم يتحدد بعد جنسيته وهل  سيكون مصري أم أجنبي.

وكان اتحاد كرة السلة قد تعاقد  مع روي رنا في يناير من عام 2022 لقيادة  الفراعنة في تصفيات كأس العالم.

ونجح روي رنا في تأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى منافسات كأس العالم التي أقيمت في الفلبين واليابان وإندونيسيا في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر من العام الماضي.

الاتحاد المصري لكرة السلة السلة روي رنا اتحاد السلة والأفروباسكت