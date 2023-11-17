أحمد العوضي: لو حد شتمني عادي لكن ياسمين "خط أحمر"

أكد الفنان أحمد العوضى، أنه حال تعرضه لأى تجاوزات من الجمهور على السوشيال ميديا، لا يهتم ولا يبادل بالرد، وأن للجمهور الحق فى قول أى شيء ولا يجوز الرد عليه من قبل الفنان.

وتابع فى تصريحات خاصة لبرنامج “حبر سرى”: "الجمهور يعمل اللى هو عايزه، وممكن يكون فى حد مبيحبنيش لأن مش كل الناس هتحبنى، لكن الصح إن اللى ميحبنيش أشوفه متضايق منى فى إيه وأخليه يحبنى".

واختتم: "ياسمين عبد العزيز دى مش الفنانة دى أهل بيتى ومراتى، يعنى مش مسموح إن سيرتها تيجى أصلًا، والناس فى الشارع إخواتى وبيحبونى وبيقدرونى وأنا شايلهم فوق راسى".

وكان الفنان أحمد العوضى قد شارك فى ثنائية فنية مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز فى بطولة مشتركة لمسلسلين "اللى ملوش كبير" ومسلسل "ضرب نار".

ويذكر أن الفنان أحمد العوضى يشارك فى التحضيرات النهائية لفيلم "الإسكندرانى"، بطولة أحمد العوضى، زينة، صلاح عبدالله، حسين فهمى، محمود حافظ، قصة أسامة أنور عكاشة والإخراج خالد يوسف.