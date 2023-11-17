إيطاليا تدعو لتخصيص موارد أوروبية مشتركة للدفاع والصحة ولمواجهة التغير المناخي

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 02:32 م

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى تخصيص موارد أوروبية مشتركة لقطاعات الدفاع والصحة ولمواجهة التغير المناخي.

وقال تاياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الايطالية آكي- "لا يمكننا تمويل الإجراءات المشتركة بشأن الدفاع أو الصحة أو تغير المناخ من خلال الميزانيات الوطنية فقط"، مشيرا إلى أنه لمواجهة هذه التحديات، نحتاج إلى أدوات أوروبية ومرونة في ميثاق الاستقرار والنمو الجديد.

ولفت إلى أن التحديات العالمية الحالية هائلة سواء الحروب ومرورا بإمدادات الطاقة والتحول الأخضر والرقمي، إلى إدارة الهجرة وخطر انتشار أوبئة جديدة أو كوارث طبيعية كبرى، قائلا "هذه تحديات لا يمكننا التغلب عليها بمفردنا.. ولهذا السبب نلعب دورا نشطا (في هذا المجال) داخل الاتحاد الأوروبي".