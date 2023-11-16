غدا.. الأنبا تادرس يقوم برسامة كهنة جدد ببورسعيد

يترأس الانبا تادرس مطران بورسعيد غدا صلوات القداس الالهي بكنيسة مارمينا ببورسعيد في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسوف يقوم برسامة كاهنين جدد للايبارشية وهما الدكتور اسحق دانيال والاستاذ مينا يوحنا ويشارك في الصلاة مجمع كهنة الايبارشية وخورس الشمامسة.

جدير بالذكر ان الشخص المرشح للكهنوت يكون مدبرًا لبيته حسنًا، ويكون مطيعًا لرئاسة الكهنوت وان يكون ناجحًا في عمله قبل الرسامة وإن كان مكرسًا فلابد أن يكون مشهودًا له ومستنيرًا وعلى قدر من الثقافة وصاحب رؤية وله روح القيادة.



بالاضافه الي ان يتحلى بروح الخدمة وله حضور واضح وسط مخدوميه ويكون له روح البذل والصبر والمرونة والتواضع والعطاء ويكون لديه القدرة على التحلي بروح الأبوة ويجب أن يتسم بالقدرة على العمل الجماعي والحرص على الحفاظ على وحدانية القلب بالكنيسة وحسن السيرة في المعاملات المالية ويكون للذكور فقط دون غيرهم.

-يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.



ألا يقل عمر المرشح للكهنوت عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد على خمسين عامًا عند وقت ترشحه للكهنوت ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من شرط السن وتكون له حياة كنسية أرثوذكسية بشهادة أب الاعتراف، ويكون أرثوذكسي المعتقد بشهادة كهنة وخدام الكنيسة التي خدم فيها ويكون طاهر السيرة مشهودًا له من الجميع بشهادة كهنة الكنيسة التي يخدم بها وان يكون مضى على زواجه سنة ميلادية كاملة على الأقل قبل ترشحه للكهنوت.



ويكون قد خدم في خدمة كنيسة أرثوذكسية تعليمية رعوية بشهادة كهنة الكنيسة التي يخدم بها وأن يكون ناضج نفسيًا بشهادة طبيب نفسي متخصص وأن تثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بشهادة طبيب متخصص وأن لا تكون صدرت ضده حكم قضائي نهائي بات واجبة النفاذ في قضايا تمس الشرف أو الأمانة حتى ولو لم تدرج في صحيفة الحالة الجنائية وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ليسانس أو بكالوريوس أو ما يعادلها وحاصِلًا على شهادة إكليريكية من أحد المعاهد الكنسية، ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من هذا الشرط.



ويكون خدم في الكنيسة المرشح لها مدة لا تقل عن ستة شهور على الأقل متواصلة ومنتظمة ومستقلة ويستثنى من ذلك الكاهن العام وأن لا يكون محرومًا كنسيًا بشهادة من المجلس الإكليريكي الفرعي أو العام وأن يتعهد بألا يمتهِن عمل آخر بخلاف الكهنوت بعد سيامته وهذه الشروط يجب ان تتوفر في الشخص حتي يتم رسامته داخل الكنيسة الارثوذكسية.