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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد انتهاء فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم فعاليات انتهاء البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، حيث تم إطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"،بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وخلال الاحتفال أكد الشريف، دور المرأة المصرية وإدراك القيادة السياسية لأهمية تمكين المرأة، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة كما تؤمن بأهمية دورها وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصاديا واجتماعيا.

وتنفيذًا لذلك تنوعت المحاضرات وورش العمل على مدار فترة البرنامج لتعمل على تطوير المتدربات وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

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