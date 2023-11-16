رئيس جامعة الإسكندرية يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لعلاج الأورام والطب النووي ACOD 2023

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الـ 26 لعلاج الأورام والطب النووي بجامعة الإسكندرية ACOD 2023، وذلك بحضور الدكتور حسين خالد، أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي للأورام ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يسري رستم رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي ورئيس المؤتمر، والدكتور عبد العزيز علي التركي، رئيس مجلس إدارة مجموعة روابي القابضة، والدكتور مصطفي الصرفي، أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي للأورام ورئيس جمعية السرطان المصرية، والدكتورة إيناس عبد الحليم أستاذ علاج الأورام بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب المصري، والدكتور عباس عمر أستاذ علاج الأورام والطب النووي والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة عزة درويش أستاذ علاج الأورام والطب النووي وسكرتير المؤتمر، ولفيف من الباحثين والمتخصصين في مجال علاج الأورام والطب النوووي.

وفي كلمته قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة الشكر للمشاركين في هذا المؤتمر من خبراء وأساتذة علاج الأورام والطب النووي، الذين جاءوا من مختلف دول العالم لعرض خبراتهم ونشر علمهم، والمساهمة فى دفع عملية البحث العلمي بجامعة الإسكندرية لآفاق عالمية في مجال علاج الأورام، كما قدم الدكتور قنصوه الشكر لمنظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال لدعمهم اللامحدود لمستشفيات جامعة الإسكندرية، لافتًا إلى قيمة التبرعات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني للمستشفيات الجامعية، للمساهمة في أداء رسالتها على النحو المنشود وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين.

وأكد “قنصوة”، أهمية المؤتمر للخروج بتوصيات فعالة تسهم في تطوير علاجات الأورام والوصول إلى آخر المستجدات العلمية في مجال الأورام لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى المترددين علي المستشفيات جامعة الإسكندرية.

فيما أشار الدكتور علي عبد المحسن، إلى أن قسم علاج الأورام والطب النووي يعد من أنشط الٌاقسام في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، نظرًا للدور الحيوي الذي يقوم به القسم في علاج مرضي السرطان وتطوير الأبحاث العلمية المتعلقة بعلاج السرطان، مؤكدًا أن هذا المؤتمر هو رقم 26 للقسم مما يؤكد علي عراقة هذا القسم، ودلالة علي ضمه لكوكبة من علماء مصر في علاج الاورام والطب النووي.

وعرض الدكتور يسري رستم أهم الإنجازات التي حققها قسم علاج الاورام خلال عام 2023، مؤكدًا أنه تم استلام وتركيب وتشغيل جهاز التصوير البوزتيروني PET-CT، وتجهيز غرفة البراكي ثيرابي وتشغيل الجهاز لبدء استقبال وعلاج المرضي، فضلًا عن الإشتراك في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، لافتًا أنه تم فحص أكثر من 2000 سيدة وتم علاج اكثر من 350 مريضة خلال المبادرة، وأَضاف د. رستم أن المؤتمر يتضمن 19 جلسة علمية تتضمن كل ما هو جديد في العلاج الإشعاعي وعلاج سرطان الثدي والأدوية الموجهة والمناعية الحديثة وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان قولون والشرج وأورام الرئة والبروستاتا وأورام الجهاز البولي، كما يتضمن جلسات عن الأورام النسائية وكل ما هو حديث في علاج أمراض الدم والعلاج التلطيفي والتخفيفي.

وأيضا جلسات للصيدلة الإكلينيكية والتمريض في علاج الأورام، كما تقام ندوة عامة عن كيفية معاملة مريض الأورام وذويه تحت رعاية مؤسسة أورام الاسكندرية لدعم ومساندة مرض السرطان، ويقوم بإلقاء المحاضرات والمناقشه 73 عالم من أكبر علماء علاج الأورام والطب النووي في العالم، فضلًا عن عقد 18 ندوة نقاشية لكل ما هو جديد من الأدوية الحديثة ونتائجها.

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