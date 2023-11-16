فريد زهران يستقبل السفير الأسترالي

استقبل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقيادة الحزب، وفد من السفارة الأسترالية بقيادة السفير الأسترالي أكسل وابنهورست.

استعرض اللقاء تطورات المشهد السياسي في مصر والإقليم، والعلاقات الثنائية بين مصر واستراليا وإمكانات التعاون الاقتصادي في جذب الاستثمارات الاسترالية إلى مصر وزيادة حجمها.

وعلى مستوى القضية الفلسطينية، أبدى فريد زهران وقيادة الحزب انزعاجهم الشديد من الموقف الرسمي الغربي، وحالة الصمت الكبير تجاه ما يحدث في قطاع غزة إزاء الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على المدنيين الفلسطينيين، والتي لا تتوقف ولا تستثني المستشفيات ودور العبادة، وتستمر في ممارسات للإبادة الجماعية وسياسة العقاب الجماعي الفاشية.

كما شدد على أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر كل فترة كنتيجة ومحصلة لغياب حل الدولتين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، والتي يستحيل معها بناء استقرار في المنطقة، لأن حركات المقاومة لن تتوقف طالما لا يتحرك المجتمع الدولي لإيجاد حل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

حضر اللقاء المهندس باسم كامل أمين عام الحزب، والنائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب، والنائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد سالم المستشار السياسي وأمين الهيئة البرلمانية للحزب.