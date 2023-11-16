ads
الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نتنياهو يعيش أزمة ثقة انهيار شعبيته وتصاعد أصوات المعارضة المطالبة برحيله.. شاهد

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أزمة الثقة في قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإسرائيل تبلغ مستوى لم يسبق له مثيل وسط تصاعد أصوات المعارضة للمطالبة برحيله.

وخلال تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، أكدت خلاله أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، دعا لأول مرة لإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت القاهرة الإخبارية أنه تزامنًا مع ذلك تعرضت مصداقية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى الجمهور الإسرائيلي لضربة كبيرة، إذ أفاد أقل من 4% من الإسرائيليين أنهم يثقون برئيس الوزراء وفقًا لاستطلاع جديد أجرته جامعة بار إيلان الإسرائيلية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإسرائيل المعارضة العدوان الإسرائيلي