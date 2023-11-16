حملات أمنية مكبرة تستهدف السائقين متعاطي المخدرات

حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس، واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة ، كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة ..

أسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الغربية – الشرقية – بنى سويف – سوهاج – قنا – الأقصر) عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال المرور على عدد من المدراس لفحص سائقى مركباتها : تم إجراء تحليل المخدرات 43 سائق وتبين سلبية جميع الحالات.

فى مجال حملات فحص السائقين : تم إجراء تحليل المخدرات لعدد (180) سائق مركبة متنوعة ، تبين إيجابية عدد (14) سائق منهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.

هذا وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدى المركبات وسائقى الحافلات المدرسية على الطرق حفاظاً على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات على الطرق وكذا سائقى حافلات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس ..