وكيل رياضة القليوبية يحيل العاملين بمركز شباب كفر الحبش للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية، بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 31 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

كما شملت المتابعات فصل التيار الكهربي في حاله عدم استخدام الملاعب، مراجعة عوامل الأمن والسلامه واستعداد المركز لأي أزمات محتمله أو المشاركة للتخلص من أي أزمة حال حدوثها في أي مكان، ومراجعة اماكن تواجد طفايات الحريق وأن تكون في المتناول تحسبا لحدوث اي شيئ، والاهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة الخاص بالمركز.

شملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر مع إحالة العاملين بمركز شباب كفر الحبش للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء الأوقات الرسمية للعمل، و4 مراكز بإدارة الخانكة، و6 مراكز من إدارة بنها، ومركزين بشبرا الخيمة ونادي رياضي، أما إدارة شباب قليوب مركز واحد، و5 بإدارة طوخ، و4 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر، ومركزين بإدارة شباب القناطر.

من جانبه أمر الصبروط بإحالة العاملين بمركز شباب كفر الحبش التابع لإدارة شباب كفر شكر للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، لعدم تواجدهم اثناء اوقات العمل الرسمية، مؤكدًا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام المراكز بتنفيذ الأنشطة وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية.

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

تأتي المتابعات بناءا على تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار.