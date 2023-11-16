سقوط أمطار خفيفة وتجمع للسحب الكثيفة المنخفضة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق داخل المحافظة، وسط تجمع كثيف للسحب المنخفضة والتي حجبت ضوء الشمس خلال ساعات النهار، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غدًا سقوط أمطار متوسطة على أوقات متفرقه.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم على أغلب أنحاء المحافظة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتستقبل الإسكندرية قريبًا اولى نوات شهر نوفمبر وهي نوة المكنسة، وهي من أشد نوات فصل الخريف، حيث يصاحبها أمطار شديدة ورعدية كثيفة.

وتأتي نوة "المكنسة" في منتصف شهر نوفمبر كل عام، وتبدأ عادة في يوم 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، وتأتي على شكل رياح شمالية غربية شديدة الأمطار إلى متوسطة، وسُميت المكنسة لأنها تكنس البحر على حسب قول الصيادين، وتأتي بعدها نوة تسمى نوة "باقي المكنسة"، وتستمر لمدة 4 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة، تأتي بعدها مجموعة من النوات بأمطار غزيرة إلى سديدة ورياح عاتية تتسبب في وقف حركة الملاحة والصيد.