رئيس جامعة أسيوط يلقي محاضرة عن تدويل الجامعات ضمن برنامج تدريبي لأساتذة الكليات

ألقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الخميس، محاضرة "حول تدويل الجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي"، بالبرنامج التدريبي لتأهيل الأساتذة المتقدمين؛ لشغل منصب "عميد كلية"، والذي نظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة؛ فى الفترة من ١٤ وحتى ١٦ من نوفمبر.

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي، خلال محاضرته؛ رؤية الجامعة التي تسير على خطى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي٢٠٢٣م، التى أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتى تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطبيقاته؛ بما يخدم رؤية، وخطط الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

شملت المحاضرة أربعة محاور مهمة تضمنت؛ جامعة أسيوط وتحالف الإقليم، واستراتيجيات جامعة أسيوط، وإنجازات جامعة أسيوط، ومبادرات جامعة أسيوط؛ مستعرضًا في ذلك المبادئ السبعة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي٢٠٢٣م، والتي تشمل: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الغعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والابداع.

وأوضح رئيس الجامعة إن مبدأ المرجعية الدولية، يعتمد على التنافسية في قياس معدلات أداء الجامعات المصرية، وجودة التعليم بها وعلاقاتها بخطط التنمية المحلية؛ مما يسمح بجذب الجامعات المصرية للدول المحيطة، واستقطاب الوافدين؛ مؤكدا أن الارتقاء بالتصنيف الدولي لجامعة أسيوط؛ يعد مسارًا استراتيجيا مهما تتبناه الجامعة؛ ليصبح التدويل ظاهرة في استراتيجيات التعليم والتعلم بالجامعة، والبحث العلمي، وتنمية المجتمع.

واختتم الدكتور أحمد المنشاوي محاضرته؛ بالتأكيد عن دعمه الكامل لتجربة تدويل التعليم العالي؛ والوصول بجودته إلى المستويات العالمية؛ من خلال إنشاء مزيد من فروع الجامعات الدولية في مصر.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبى، يأتي تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة المتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية، متضمنا على مدار ثلاثة أيام عددًا من المحاضرات العلمية، شملت استرتيجيات تدويل الجامعات"، "التخطيط الاستراتيجي"، "التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع"، "الجوانب القانونية بالجامعات"،" الجوانب المالية، والإدارية بالجامعات"، " فن القيادة، وتحفيز الإبداع".