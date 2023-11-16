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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. قافلة الأهلي تتوجه إلى معبر رفح لدعم الأشقاء في فلسطين

قافلة الأهلي لدعم
قافلة الأهلي لدعم الأشقاء في فلسطين
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توجهت قافلة النادي الأهلي اليوم الخميس، إلى معبر رفح لتقديم المساعدات ودعم الأشقاء في فلسطين وقطاع غرة انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي للنادي الأهلي والمشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة. 
وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن القافلة التي توجهت إلى ميناء رفح البري اليوم تضم عددا من الشاحنات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية ومياه لدعم الأشقاء في فلسطين. 

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن عن الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين من خلال تخصيص قوافل إنسانية لتخفيف المعاناة الواقعة على أهالينا في غزة.

 


 

قافلة النادي الأهلي دعم الأشقاء في فلسطين قطاع غرة مجلس إدارة الأهلي