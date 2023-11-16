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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"يا خدامات بطلوا".. مها أحمد تسب متابعيها في لايف على "تيك توك"

مها أحمد
مها أحمد
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ظهرت الفنانة مها أحمد في بث مباشر عبر "تيك توك"، وكان يشاركها كل من الفنانة هادي وفادي خفاجة، وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

ووجهت الفنانة مها أحمد رسالة شديدة اللهجة إلى متابعيها، قائلة: "يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه يا بعده".

مها أحمد من لايف تيك توك

وبجانبها، طالبت الفنانة مها أحمد من الفنان هادي خفاجة إغلاق التعليقات بعد كتابة الكثير من التعليقات السلبية التي تلقتها بعد أن وصفت متابعيها بأنهم خدامات.

وجدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد نشرت مؤخرًا بوست دعم القضية الفلسطينية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "لما الطين يروح ايه اللي فاضل.. فلسطين عربية".

مها أحمد تسب متابعيها استخدام تطبيق تيك توك