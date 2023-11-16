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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأونروا تعلن مقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية.. والإجمالي يرتفع إلى 103

الأونروا
الأونروا
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن مقتل  أحد موظفيها بغارة إسرائيلية، مما يرتفع عدد ضحايا الوكالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 103، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ويعد هذا الرقم الأعلى للعاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في الصراع في تاريخ الوكالة منذ تأسيسها.

وعبرت الوكالة الأممية عن قلقها إزاء التقرير الأخير الذي يفيد بدخول قوات الاحتلال الإسرائيلية إحدى مدارس الأونروا في غزة واستخدامه لعمليات عسكرية، موضحة أنها تجري تحقيقًا حيال ذلك.

الأونروا غارة إسرائيلية قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلية