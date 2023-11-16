وزير الرياضة يكرم أبطال المنتخب المصري للجمباز ويسلمهم مكافآت البطولات

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قبيل سفره إلى كندا لحضور اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات wada على تكريم لاعبي المنتخب المصري فى الجمباز وبحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحادين الأفريقي و المصري للجمباز و عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للجمباز .



وحرص وزير الرياضة على مشاركة لاعبي المنتخب فرحتهم بما حققوه من بطولات وميداليات كما قام بتوزيع المكافآت المالية المخصصة من الوزارة لتلك البطولات .



وكان لاعبو المنتخب القومي للجمباز قد نجحوا فى التتويج باكثر من ميدالية مختلفة فى البطولات التى شاركوا بها وهي بطولة افريقيا وكأس العالم للكبار والناشئين .

وقال صبحي للاعبي المنتخب ان الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم وتقدر ابطالنا الرياضيين فى مختلف الألعاب واننا لن نتأخر فى الوقف خلف من يرفع علم بلدنا مصر خفاقا على منصات التتويج على المستوي الدولى والقاري .

وكان من ابرز اللاعبين الحاصلين على ميداليات وافضل المراكز فى بطولات العالم وبطولة افريقيا كبار وناشئين ، في الجمباز الفني رجال اللاعب احمد اشرف عبدالعال المركز الثالث وعلي جهاز العقلة في بطولة كاس العالم قطر ٢٠٢٣،كما جاء اللاعب يحيي زكريا بالمركز الثالث متوازي في بطولة العالم للناشئين تركيا ٢٠٢٣، وحصد اللاعب محمد منتصر عفيفي الميدالية الفضية في بطولة كاس العالم مصر ٢٠٢٣، واستطاع اللاعب عمر العربي

الحصول على المركز الاول فردي عام في البطولة الافريقية جنوب افريقية ٢٠٢٣.



كما تم تكريم فريق الجمباز الفني رجال

الحاصل علي المركز الاول في البطولة الافريقية جنوب افريقيا ٢٠٢٣،

واللاعبة حبيبة مرزوق المرمز الاول فردي عام في البطولة الافريقية ٢٠٢٣

كما تم تكريم فريق الايقاعي الحاصل علي المركز اول في البطولة الافريقية موريشوس ٢٠٢٣.



بينما حصدت اللاعبة جني عادل المركز الثالث فردي عام جمباز فني انسات البطولة الافريقية ٢٠٢٣ .



كما تم تكريم فريق الجمباز الفني انسات الحاصل علي المركز الثاني فرق في البطولة الافريقية ٢٠٢٣.